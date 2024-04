Focus op het fortuin van Lionel Messi, het voetbalwonder

Lionel Messi, beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden, blijft de sportwereld verbazen met zijn fenomenale prestaties op het veld. De Argentijnse speler, die tijdens zijn carrière verschillende Ballon d’Ors heeft gewonnen, staat ook bekend als een van de best betaalde atleten ter wereld. Dit roept een interessante vraag op: hoe rijk is Lionel Messi?

De snelle voortgang van zijn carrière

Lionel Messi, geboren op 24 juni 1987 in Rosario, Argentinië, onthulde al snel zijn uitzonderlijke talent door op jonge leeftijd bij FC Barcelona te komen. Door zijn voetbaltalent kon hij snel door de gelederen stijgen en zichzelf vestigen als een van de belangrijkste figuren van de Catalaanse club en het Argentijnse nationale team.

Gedurende zijn carrière heeft hij een indrukwekkend record opgebouwd met talloze overwinningen in nationale en internationale kampioenschappen, waaronder 10 Spaanse La Liga-titels, 4 in de Champions League en een Olympische gouden medaille in 2008 met Argentinië.

Zijn enorme contracten en zijn jaarinkomen

Gedurende bijna twee decennia bij FC Barcelona tekende Lionel Messi verschillende contracten, het ene lucratiever dan het andere. Zijn laatste contract bij de Catalaanse club, ondertekend in 2017, stelde hem in staat een vast jaarsalaris van ruim 70 miljoen euro te ontvangen, bonussen niet inbegrepen. Dit bedrag maakte hem tot de best betaalde voetballer ter wereld.

In augustus 2021 sloot Lionel Messi, na mislukte onderhandelingen met FC Barcelona, ​​zich aan bij Paris Saint-Germain voor een nieuw avontuur in Frankrijk. Hoewel de financiële details van het contract geheim worden gehouden, wordt geschat dat de speler nu een netto jaarsalaris ontvangt van ongeveer €35 miljoen, bijna de helft van zijn verdiensten bij Barcelona.

Sponsorcontracten en andere inkomsten

Naast zijn salaris dat wordt betaald door de clubs waar hij speelt, is het fortuin van Lionel Messi ook gebaseerd op de veelheid aan advertentiecontracten die hij onderhoudt met verschillende internationale merken. Van deze partnerschappen is die met de fabrikant van sportartikelen Adidas zeker de meest opvallende: deze betaalt hem ongeveer 12 miljoen euro per jaar in ruil voor zijn exclusieve promotie.

Andere belangrijke sponsorovereenkomsten zijn onder meer die met Pepsi, Mastercard, Huawei en Gatorade, die jaarlijks enkele miljoenen euro’s extra opleveren voor de Argentijnse ster.

Verder omvatten zijn persoonlijke verdiensten ook beeldrechten, prestatiegerelateerde bonussen en investeringen in verschillende sectoren zoals onroerend goed, wijn en horeca.

De vastgoedinvesteringen van de Argentijnse speler

Door de jaren heen heeft Lionel Messi zijn acquisities kunnen vermenigvuldigen en een imposante vastgoedportefeuille kunnen opbouwen. Een van zijn bekendste eigendommen is een luxe villa gelegen in Castelldefels, niet ver van Barcelona, ​​met een adembenemend uitzicht op de Middellandse Zee. De geschatte waarde van dit pand bedraagt ​​circa 7 miljoen euro.

Zijn Inter Miami-project

Meer recentelijk heeft de Argentijn ook interesse getoond in de Amerikaanse vastgoedmarkt door zich in Miami te vestigen als onderdeel van zijn nieuwe contract bij de Parijse club. Volgens verschillende bronnen investeerde hij enkele miljoenen dollars in een luxueus appartement in het hart van Florida. Dit pand zou gekoppeld kunnen worden aan zijn toekomstige sportieve pensionering en de mogelijkheid om lid te worden van het plaatselijke voetbalteam, Inter Miami, mede opgericht door David Beckham.

Concentreer u op de andere activiteiten en interesses van het wonderkind

Lionel Messi is niet alleen een getalenteerde voetballer, maar ook een slimme zakenman die zijn financiële investeringen graag diversifieert. Dit komt met name tot uiting in de investeringen in luxehotels, met de oprichting van de hotelketen “MIM”, die verschillende luxehotels in Europa samenbrengt.

Daarnaast heeft deze wijnliefhebber een eigen wijndomein in Argentinië, genaamd ‘Leo Messi’, en brengt hij uitzonderlijke wijnen op de markt onder zijn eigen label.

De filantropische verplichtingen van de speler

Lionel Messi wist hoe hij zijn bekendheid en fortuin ten dienste kon stellen van zaken die hem nauw aan het hart lagen, in het bijzonder die welke verband hielden met zijn kindertijd. Hij richtte in 2007 de Leo Messi Foundation op, die zich inzet voor het bevorderen van onderwijs, gezondheidszorg en sport voor kansarme kinderen. De speler doet regelmatig substantiële donaties aan deze organisatie, evenals aan andere goede doelen en ziekenhuizen.

Dus wat is het geschatte fortuin van Lionel Messi?

Gezien de beschikbare informatie over zijn jaarinkomen, zijn sponsorcontracten, zijn investeringen in onroerend goed en andere investeringen, is het moeilijk een exact cijfer te geven over het fortuin dat het Argentijnse wonderkind gedurende zijn hele carrière heeft vergaard.

Volgens schattingen van verschillende economische en sportbladen wordt het persoonlijke fortuin van Lionel Messi tegenwoordig echter geschat op tussen de 400 en 450 miljoen euro.

Deze bedragen getuigen onmiskenbaar van het uitzonderlijke succes van deze buitengewone speler, zowel op het veld als in zijn persoonlijke en professionele leven. Uiteindelijk blijft Lionel Messi een echt rolmodel van uitmuntendheid en doorzettingsvermogen voor alle voetballiefhebbers en gloriezoekende dromers.