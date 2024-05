De weg om een ​​professionele voetbalscheidsrechter te worden

Ben je gepassioneerd door voetbal en wil je er je carrière van maken? Heeft u er ooit aan gedacht om voetbalscheidsrechter te worden? Naast het waarborgen van de spelregels, is de scheidsrechter ook verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van de regels en het eerlijke spel tussen de spelers. In dit artikel leggen we de stappen uit die je moet volgen om deze carrière te omarmen.

De kwaliteiten die nodig zijn om voetbalscheidsrechter te worden

Om een ​​goede voetbalscheidsrechter te zijn, zijn bepaalde kwaliteiten essentieel. Uitstekende fysieke conditie moet gedurende zijn hele carrière worden volgehouden om het ritme van de wedstrijd gedurende 90 minuten te kunnen volgen. Wedstrijden kunnen zeer veeleisend zijn op het terrein en het is daarom belangrijk om regelmatig te trainen.

Naast fysieke fitheid moet de scheidsrechter de vaardigheden perfect beheersen regels van het spel. Dit vereist voortdurende training en voortdurende bijscholing van kennis. Daarnaast moet een voetbalscheidsrechter beschikken over een goed observatievermogen en een vermogen om snel beslissingen te nemen, zelfs onder druk. Om dit te doen vereist scheidsrechteren een grote concentratie en een sterke geest.

Opleiding tot voetbalscheidsrechter

De eerste stap om dit beroep te betreden, is het volgen van een specifieke opleiding. De training vindt plaats in verschillende fasen, variërend van ontdekkingscursussenwaar kandidaten bewust worden gemaakt van de basisprincipes van arbitrage, tot geavanceerde sessies voor degenen die de ladder willen beklimmen.

De ontdekkingscursus

Het doel van de ontdekkingscursussen is om kandidaten kennis te laten maken met de rol van de scheidsrechter en de spelregels. Ze duren doorgaans een volledige dag en geven een eerste overzicht van het vak. Tijdens deze fase worden praktische oefeningen aangeboden om aspirant-scheidsrechters in een situatie te brengen.

Eerste training

Na deelname aan een ontdekkingscursus kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een initiële training verzorgd door hun respectievelijke competitie of district. Deze opleiding, die ongeveer 30 uur duurt, verspreid over meerdere weken, heeft tot doel de theoretische en praktische kennis te verdiepen die essentieel is om scheidsrechter te worden. Aan het eind van deze opleiding leggen de kandidaten een eindexamen af ​​dat hen toegang geeft tot de beroepsuitoefening.

Het examen voetbalscheidsrechter

Na voltooiing van de initiële opleiding moet de toekomstige scheidsrechter het daartoe voorziene examen met goed gevolg afleggen. Dit examen bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en een praktisch deel.

Het theoretische gedeelte

Voor het theoretische gedeelte gaat het om het behalen van een geschreven test waarin voetbalreglementen en veelvoorkomende spelsituaties worden behandeld. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan om speldiagrammen om te analyseren of praktijkcasussen gepresenteerd in de vorm van teksten of video’s.

Het praktische gedeelte

In het praktijkgedeelte worden kandidaten beoordeeld op hun vaardigheden tijdens een voetbalwedstrijd. Ze zullen de lessen die ze tijdens hun training hebben geleerd, moeten toepassen en passende beslissingen moeten nemen op basis van de situaties die ze tegenkomen. Gemaakte fouten worden geanalyseerd door de trainers die een eindcijfer toekennen.

Examenresultaten stellen nieuwe scheidsrechters in staat classificatie te verkrijgen in hun overeenkomstige competitie of district. Deze classificatie bepaalt het niveau van de wedstrijden die zij mogen leiden.

Vooruitgang in de carrière van een voetbalscheidsrechter

Afhankelijk van hun prestaties kunnen scheidsrechters binnen verschillende categorieën evolueren tot ze het hoogste niveau bereiken, dat van internationale arbitrage, voor de meest verdienstelijke. Verschillende evaluatiecriteria maken deze voortgang mogelijk: aanwezigheid, verslagen van waarnemers, naleving van de regelgeving en discipline.

Geavanceerde trainingen

Om vooruitgang te boeken in de scheidsrechtershiërarchie wordt aanbevolen om regelmatig deel te nemen aan ontwikkelingscursussen. Met deze cursussen, die periodiek worden georganiseerd door competities en districten, kunt u op de hoogte blijven van wijzigingen in regels of procedures en uw prestaties verbeteren. Ze bieden ook de mogelijkheid om met andere scheidsrechters de moeilijkheden te bespreken die men tijdens wedstrijden tegenkomt.

De nauwkeurigheid en discipline van de voetbalscheidsrechter

Zoals elke professional vereist succes in dit beroep aanzienlijke persoonlijke investeringen en grote nauwkeurigheid. Scheidsrechters moeten zichzelf in fysieke en mentale conditie brengen om de vele uitdagingen aan te kunnen die het veld voor hen in petto heeft. Deze strengheid houdt ook nauwgezet respect in regulatie en toezeggingen aan hun bestuursorgaan (aantal gefloten wedstrijden, gevolgde trainingen, enz.).

Ten slotte is het, om deze functie correct uit te voeren, essentieel om een ​​scherp gevoel voor moraliteit en beroepsethiek te hebben. De scheidsrechter moet altijd onpartijdig zijn en alle teams een gelijke kans op succes garanderen. Op deze manier zal zijn integriteit minder in twijfel worden getrokken wanneer hij moeilijke of impopulaire beslissingen moet nemen.