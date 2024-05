De rijkdom van Neymar: het fortuin van de beroemde voetballer ontcijferen

In de voetbalwereld is Neymar Jr. een essentiële naam. Vanaf zijn begin als jong Braziliaans wonderkind tot zijn internationale professionele carrière heeft hij bewezen een van de beste spelers van zijn generatie te zijn. Maar naast zijn sporttalent, de ster staat ook bekend om zijn indrukwekkende fortuin. Door de jaren en contracten heeft Neymar rijkdom vergaard, wat vaak nieuwsgierigheid opwekt. Hoe rijk is Neymar? En hoe heeft hij die verworven?

Neymar’s inkomsten tijdens zijn carrière

Het salaris van Neymar Jr. als profvoetballer vormt het grootste deel van zijn inkomen. Gedurende zijn carrière speelde de Braziliaan in verschillende clubs waar hij kon profiteren van zeer lucratieve contracten.

Zijn debuut bij FC Santos

Neymar begon zijn carrière bij FC Santos, waar hij op 17-jarige leeftijd zijn eerste contract tekende. Hij werd al snel opgemerkt en zorgde voor een reeks goede prestaties, waardoor hij begeerd werd door de grootste Europese clubs. In 2013 kwam hij voor een bedrag van circa 60 miljoen euro terecht bij FC Barcelona.

Sterrenstatus bij FC Barcelona

Aangekomen in Europa vestigde Neymar zich snel binnen het Catalaanse team en vormde een formidabel aanvallend trio met Messi en Suarez. De successen van de club, zowel op het nationale als het Europese toneel, hielpen de marktwaarde ervan te vergroten. Onder de kleuren van Barça won Neymar verschillende trofeeën, waaronder twee Spaanse kampioenschappen, drie Copa del Rey en een Champions League.

In 2017 was het Paris Saint-Germain dat de transfervoorpagina haalde door bijna 222 miljoen euro uit te geven aan het gebruik van de diensten van Neymarwaarmee hij de duurste speler in de voetbalgeschiedenis is.

PSG, een astronomisch contract

Zodra hij bij de Parijse club tekende, zag Neymar zijn salaris exploderen. Volgens verschillende bronnen kan dit gevolgen hebben voor maximaal 36,8 miljoen euro op jaarbasis. Naast dit enorme bedrag profiteert de Braziliaan ook van een aantal bonussen en voordelen in natura. Zo heeft hij een luxe appartement in Parijs en krijgt hij regelmatig privévliegtickets aangeboden voor zijn reizen.

Advertentiecontracten: een financiële meevaller voor Neymar

Hoewel het moeilijk is om het fortuin van Neymar precies te kwantificeren, kunnen we niettemin zeggen dat dit grotendeels te danken is aan zijn meerdere advertentiecontracten. De Braziliaan is een van de meest betaalbare atleten van zijn generatieen zijn talent, zijn charisma en zijn populariteit zijn niet ontsnapt aan de grote merken die dankzij hem hun bekendheid willen vergroten.

Succes buiten het veld: een trekpleister voor sponsors

Neymar Jr. telt onder zijn partners gerenommeerde bedrijven als Nike, Red Bull, Beats Electronics en McDonald’s. Zijn advertentiecontracten zouden hem bijna opleveren Jaarlijks 20 miljoen euro. Volgens sommige schattingen heeft hij dankzij deze samenwerkingen sinds het begin van zijn carrière al ruim 100 miljoen euro verdiend.

Investeringen in onroerend goed en anderen

Zoals de meeste rijke persoonlijkheden koos Neymar ervoor om in onroerend goed te investeren om zijn fortuin te laten groeien. Hij bezit verschillende eigendommen in Europa en Brazilië, waaronder een luxe villa in Rio de Janeiro, die voor ongeveer 1,500 euro is verworven 8 miljoen euro.

Een passie voor auto’s en jachten

Neymar Jr. is een fervent liefhebber van fijne mechanica en neemt geen halve maatregelen als het erom gaat zichzelf te trakteren op de juwelen van de auto-industrie. Tot zijn verzameling behoren onder meer een Audi RS7, een Porsche Panamera en een Ferrari 458 Spider. De totale kosten van zijn voertuigen zouden meer dan 5 miljoen euro bedragen.

Daarnaast trakteerde de voetballer zichzelf ook op een jacht van bijna 25 meter lang voor een waarde van zo’n 8 miljoen euro.

Uw vermogen beheren: de tussenkomst van experts

Om het beheer van zijn vermogen te optimaliseren en zijn financiële belangen te beschermen, kan Neymar rekenen op de hulp van zijn professionele entourage. Daarom belde hij a bedrijf gespecialiseerd in het beheer van de zaken van topsporters. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van zijn contracten, maar ook van zijn financiële investeringen en zijn belastingaangiften – een essentieel aspect om de valkuilen te vermijden die andere voetbalsterren soms tegenkomen.

Het is niet ongebruikelijk dat voetballers er ook voor kiezen om een ​​testament op te stellen om ervoor te zorgen dat hun rijkdom wordt verdeeld volgens hun wensen in het geval van hun vroegtijdige dood. Hoewel er geen informatie is die bevestigt of Neymar zelf een dergelijk document heeft opgesteld, kunnen we ons voorstellen dat hij daar, gezien het belang van zijn bezittingen, alle belang bij zou hebben.

De Forbes-ranglijst van de best betaalde atleten

Volgens het prestigieuze tijdschrift Forbes bezet Neymar in 2021 de zesde plaats onder de best betaalde atleten ter wereld, met een winst die wordt geschat op ongeveer $ 95 miljoen, oftewel bijna 80 miljoen euro. Concreet betekent dit dat de Braziliaan elke dag ruim 150.000 euro verdient – ​​een duizelingwekkend bedrag, dat perfect de omvang van het fortuin van Neymar Jr. illustreert.