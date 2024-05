De ranglijst van de best betaalde voetballers ter wereld

In een wereld waar voetbal koning is, is het niet verrassend dat bepaalde voetballers tot de best betaalde atleten ter wereld behoren. Hun onmiskenbare talent op het veld bezorgt hen internationale bekendheid en vertaalt zich vaak in sappige contracten. Ontdek in dit artikel de ranglijst van de best betaalde voetballers.

De criteria waarmee rekening wordt gehouden om deze rangschikking vast te stellen

Om deze lijst met de best betaalde voetballers onder de aandacht te brengen, worden verschillende elementen in overweging genomen:

Jaarlijks vast salaris

Dit bedrag dat de club aan de spelers betaalt, vormt de basis van hun vergoeding. Salarissen kunnen variëren afhankelijk van ervaring, positie op het veld of zelfs de reputatie van de speler.

Bonussen en bonussen

Naast het vaste salaris zijn er tal van clausules geïntegreerd in de spelerscontracten: ondertekeningsbonussen, bonussen gekoppeld aan individuele of collectieve prestaties, enz. Dit betekent een aanzienlijk extra inkomen voor deze voetbalsterren.

Advertentiecontracten en partnerschappen

De populariteit van voetballers reikt tot ver buiten de grenzen van het veld. Merken en bedrijven zijn bereid miljoenen uit te geven om hun imago te associëren met dat van een kampioen. Deze beeldcontracten vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van hun inkomen.

Naast deze criteria kan de belastingheffing van de landen waar spelers spelen ook het totale bedrag van hun inkomen beïnvloeden.

De top 5 best betaalde voetballers ter wereld

Lionel Messi, de Argentijn met meerdere records

Lionel Messi werd lang beschouwd als de best betaalde speler ter wereld en staat nu bovenaan de ranglijst. Volgens schattingen zou hij bijna 130 miljoen euro per jaar verdienen, alle inkomstenbronnen samen. In de loop van de tijd heeft dit wonderkind zijn status als voetballegende bevestigd met talloze titels en onderscheidingen. Deze bekendheid stelt hem in staat lucratieve advertentiecontracten en partnerschappen binnen te halen. Ook zijn recente transfer van FC Barcelona naar PSG heeft ertoe bijgedragen dat zijn inkomen aanzienlijk is gestegen.

Cristiano Ronaldo, de eeuwige rivaal van Messi

Het is niet nodig om Cristiano Ronaldo voor te stellen, wiens talent op het veld alleen wordt geëvenaard door zijn internationale bekendheid. De Portugees tekende tijdens zijn carrière verschillende faraonische contracten met verschillende clubs, waardoor hij jarenlang tot de best betaalde atleten behoorde. Tegenwoordig worden de jaarlijkse inkomsten van CR7 geschat op ongeveer 118 miljoen euro. Zijn betrokkenheid bij talrijke reclamecontracten, vooral met prestigieuze merken, vormt een groot deel van zijn inkomsten.

Neymar, de Braziliaanse ster van PSG

Sinds zijn aankomst in Europa en meer bepaald bij Paris Saint-Germain heeft Neymar zijn financiële waarde naar nieuwe hoogten zien stijgen. Het jaarsalaris van de Braziliaan zou zo’n 95 miljoen euro bedragen. Advertentiecontracten worden niet buiten beschouwing gelaten, aangezien Nike volgens sommige geruchten bijna 25 miljoen euro aan Neymar heeft betaald om hun contract te beëindigen en zo plaats te maken voor een nieuwe apparatuurfabrikant, Puma. Zijn aankomst in Frankrijk verhoogde ook de inkomsten van de Parijse club, met name dankzij de verkoop van truien en andere afgeleide producten die het imago van de speler droegen.

Kylian Mbappé, het Franse wonderkind

Met zijn transfer naar PSG voor een bedrag van zo’n 180 miljoen euro werd Kylian Mbappé de duurste speler uit de geschiedenis van het Franse voetbal. Dankzij zijn status kan hij nu een salaris ontvangen dat wordt geschat op 35 miljoen euro per jaar. Dankzij een zeer positief imago op en buiten het veld heeft K&M ook veel merken aangetrokken die het hebben gebruikt om hun producten te promoten, zoals Nike, Electronic Arts en Hublot. De verwachting is dat zijn inkomen de komende jaren verder zal stijgen, met nieuwe sportieve successen en commerciële contracten.

Mohamed Salah, Egyptische trots

De laatste speler in deze top 5, Mohamed Salah, heeft de harten van Liverpool-supporters en de hele wereld veroverd dankzij zijn adembenemende prestaties op het veld. Zijn inkomen wordt geschat tussen de 30 en 35 miljoen euro per jaar, verdeeld over zijn jaarsalaris bij de Engelse club en zijn verschillende advertentiecontracten met Adidas, Vodafone en Pepsi. In Egypte vertegenwoordigt hij veel meer dan een simpele voetballer: hij is een echt nationaal icoon en wordt beschouwd als een uitstekende ambassadeur om het imago van zijn land te promoten.

Naast deze astronomische cijfers is het de moeite waard om te onthouden dat al deze spelers opvielen door hun harde werk en uitzonderlijke talent, waardoor ze aan de top van het wereldvoetbal staan. Maar laten we niet vergeten dat achter deze ongelooflijke bedragen ook innemende mannen schuilgaan, gepassioneerd door hun sport en trots om hun clubs en hun land te vertegenwoordigen in de meest prestigieuze competities.