De afmetingen van een voetbalveld: alles wat je moet weten over lengte en breedte

DE voetbalveld, de belangrijkste locatie waar wedstrijden van deze populaire sport over de hele wereld plaatsvinden, roept veel vragen op over de omvang ervan. De belangrijkste vraag die we onszelf stellen over land is: “ Hoe lang is een voetbalveld?“. Het is echter belangrijk op te merken dat naast de lengte ook de breedte van het veld een cruciale rol speelt bij het voetballen. Laten we dus eens kijken naar de verschillende afmetingen van voetbalvelden, afhankelijk van de competities en de geldende regelgeving.

De officiële afmetingen van het voetbalveld volgens FIFA en UEFA

Algemeen reglement van deze instanties

Om de afmetingen van het voetbalveld te definiëren en een antwoord op onze hoofdvraag te krijgen, moeten we verwijzen naar de officiële teksten van de mondiale en Europese bestuursorganen, namelijk de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en deUnie van Europese voetbalbonden (UEFA). Deze organisaties hebben dus nauwkeurige regels ontwikkeld met betrekking tot de lengte en de breedte voetbalvelden voor de verschillende competities die zij organiseren.

De minimale en maximale afmetingen van het land

Volgens de regels van de FIFA en de UEFA moet een voetbalveld aan bepaalde afmetingen voldoen. Wat de lengte betreft, dat moet zo zijn tussen 100 en 110 meter. Wat de breedte van het land betreft, deze moet tussen de maten liggen 64 en 75 meter. Samenvattend: om onze initiële vraag nauwkeurig te beantwoorden: een voetbalveld heeft dus een lengte die varieert tussen de 100 en 110 meter, afhankelijk van de stadions en competities.

De specifieke kenmerken van de rechtbanken zijn afhankelijk van het concurrentieniveau

Van amateurvoetbal tot de grootste internationale competities

Het is essentieel op te merken dat de afmetingen van een voetbalveld kunnen variëren, afhankelijk van het concurrentieniveau en de leeftijdscategorie van de betrokken spelers. Voor amateurwedstrijden die in lokale of regionale competities worden gespeeld, is het dus niet ongebruikelijk om velden aan te treffen met afmetingen die enigszins afwijken van de afmetingen die door de FIFA en de UEFA worden voorgeschreven. Deze verschillen zijn echter over het algemeen minimaal en zijn niet schadelijk voor het goede verloop van sportevenementen.

Over de nationale selectiesVooral tijdens internationale competities zoals het WK voldoen de afmetingen van de velden aan de officiële criteria van de bestuursorganen. Het gaat dan om het garanderen van a sport gelijkheid voor alle deelnemende teams door op alle competitieterreinen identieke speelvoorwaarden aan te bieden.

Het speciale geval van vrouwenvoetbal en lagere leeftijdscategorieën

Ook bij officiële dameswedstrijden of bij wedstrijden gespeeld door spelers onder de 16 jaar kunnen de afmetingen van het voetbalveld afwijken. De FIFA adviseert daarom een ​​lengte van het veld tussen 90 en 100 meterterwijl de breedte ertussen moet liggen 45 en 90 meter. Deze regelgeving maakt het mogelijk om rekening te houden met de bijzonderheden die verband houden met deze verschillende leeftijds- en geslachtscategorieën, terwijl een hoog niveau van concurrentievermogen behouden blijft.

De invloed van het veld op het verloop van wedstrijden

Het belang van veldgrootte voor het spel

De grootte van het veld is een essentieel element in het verloop van voetbalwedstrijden, omdat het rechtstreeks van invloed is op de speelstijl van de betrokken teams. Een aanzienlijke lengte- en breedtewinst dus snelle acties en geplaatste aanvallenterwijl een kleiner veld gunstig is voor teams die de voorkeur geven aan een spel gebaseerd op balbezit en korte passen.

Talrijke onderzoeken hebben ook het verband aangetoond tussen de grootte van het veld en het energieverbruik van spelers, met een lichte toename van de vermoeidheid bij degenen die op grote oppervlakken spelen. Het is daarom van essentieel belang dat coaches en sporttrainers bij het opstellen van spelstrategieën en trainingsplannen rekening houden met de omvang van het veld.

De afmetingen van het veld: een economisch vraagstuk voor clubs

Naast het sportieve aspect is de omvang van het veld ook een belangrijke economische kwestie voor professionele voetbalclubs. Nu steeds meer toeschouwers graag de heldendaden van hun favoriete team willen volgen, moeten moderne stadions zich laten zien steeds grotere opvangcapaciteiten. Deze toename van het aantal beschikbare zitplaatsen op de tribunes gaat vaak gepaard met een verandering in de afmetingen van het veld, dat een voldoende groot speeloppervlak moet bieden om het spektakel te garanderen en tegelijkertijd de toeschouwers vrij zicht te laten genieten.

Uiteindelijk is de vraag “Hoe lang is een voetbalveld?” » vindt zijn antwoord binnen de officiële regelgeving voorgesteld door de internationale sportautoriteiten, maar ook in de specifieke kenmerken van elke competitie, leeftijdscategorie of geslacht. De afmetingen van de velden blijven dan ook een centraal element in de voetbalpraktijk, zowel technisch als logistiek.